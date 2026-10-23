MIPS Un: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MIPS Un hat am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 57,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MIPS Un einen Umsatz von 14,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at