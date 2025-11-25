Mirae Asset Global REIT: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mirae Asset Global REIT stellte am 24.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 28,58 KRW gegenüber -41,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,60 Milliarden KRW – eine Minderung von 7,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,03 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at