25.11.2025 06:31:28
Mirae Asset Global REIT: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Mirae Asset Global REIT stellte am 24.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 28,58 KRW gegenüber -41,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,60 Milliarden KRW – eine Minderung von 7,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,03 Milliarden KRW eingefahren.
