Mirae Asset Global REIT öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mirae Asset Global REIT hat am 09.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 89,56 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mirae Asset Global REIT noch ein Gewinn pro Aktie von -5,000 KRW in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen -349,8 Millionen KRW – eine Minderung von 105,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,06 Milliarden KRW eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 60,000 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 14,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Mirae Asset Global REIT mit einem Umsatz von insgesamt 11,84 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,59 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um -49,80 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at