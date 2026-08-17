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17.08.2026 06:31:29
Mirae Asset Global REIT: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Mirae Asset Global REIT hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 327,11 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 18,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 9,24 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mirae Asset Global REIT 5,91 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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