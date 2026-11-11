Mirae Asset Global REIT zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mirae Asset Global REIT veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,39 KRW gegenüber -172,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at