Mirae Asset Life Insurance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mirae Asset Life Insurance hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 138,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Mirae Asset Life Insurance einen Gewinn von 389,00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 3 779,26 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 654,12 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at