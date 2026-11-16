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16.11.2026 06:31:29
Mirae Asset Life Insurance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Mirae Asset Life Insurance hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 267,17 KRW. Im Vorjahresquartal waren 381,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 1 442,28 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mirae Asset Life Insurance 477,79 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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