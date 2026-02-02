Mirae Asset Life Insurance öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mirae Asset Life Insurance hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,33 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mirae Asset Life Insurance ein EPS von 508,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 3 318,53 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 372,52 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 738,78 KRW. Im letzten Jahr hatte Mirae Asset Life Insurance einen Gewinn von 1043,00 KRW je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Mirae Asset Life Insurance im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 139,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5 188,43 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 2 167,96 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

