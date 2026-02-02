02.02.2026 06:31:29

Mirae Asset Life Insurance öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mirae Asset Life Insurance hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,33 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mirae Asset Life Insurance ein EPS von 508,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 3 318,53 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 372,52 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 738,78 KRW. Im letzten Jahr hatte Mirae Asset Life Insurance einen Gewinn von 1043,00 KRW je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Mirae Asset Life Insurance im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 139,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5 188,43 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 2 167,96 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
07:45 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen