Mirae Asset Life Insurance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mirae Asset Life Insurance lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 409,00 KRW, nach 190,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mirae Asset Life Insurance in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 88,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 383,72 Milliarden KRW im Vergleich zu 732,24 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at