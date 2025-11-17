Mirae Asset Life Insurance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mirae Asset Life Insurance hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 381,00 KRW gegenüber 33,00 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 477,79 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 39,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 794,29 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

