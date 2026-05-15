Mirae hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mirae hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1324,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mirae ein EPS von 32,00 KRW je Aktie vermeldet.

Mirae hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,74 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 336,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,75 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at