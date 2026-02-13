|
13.02.2026 06:31:29
Mirae informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Mirae lud am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 591,92 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1072,00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 16,59 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 70,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,75 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2335,70 KRW gegenüber 3232,00 KRW im Vorjahr.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 87,78 Prozent auf 50,78 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 27,04 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
