Mirae: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mirae hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 184,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mirae 286,80 KRW je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 84,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41,81 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 22,63 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at