Miraeasset Maps REIT 1 hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Miraeasset Maps REIT 1 stellte am 13.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,01 KRW gegenüber 33,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,30 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Miraeasset Maps REIT 1 einen Umsatz von 3,26 Milliarden KRW eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,080 KRW gegenüber 138,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 13,91 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Miraeasset Maps REIT 1 einen Umsatz von 13,06 Milliarden KRW eingefahren.

