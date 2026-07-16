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16.07.2026 06:31:29
Miraeasset Maps REIT 1 legte Quartalsergebnis vor
Miraeasset Maps REIT 1 hat am 15.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,01 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Miraeasset Maps REIT 1 noch ein Gewinn pro Aktie von 14,00 KRW in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,30 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 3,27 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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