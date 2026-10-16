Miraeasset Maps REIT 1 präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Miraeasset Maps REIT 1 hat am 15.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Miraeasset Maps REIT 1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,64 Milliarden KRW im Vergleich zu 3,27 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at