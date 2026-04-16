Miraeasset Maps REIT 1: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Miraeasset Maps REIT 1 hat am 14.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 26,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 56,00 KRW je Aktie vermeldet.

Miraeasset Maps REIT 1 hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 3,26 Milliarden KRW erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 3,26 Milliarden KRW erzielt hatte.

Redaktion finanzen.at