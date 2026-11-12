Miraca hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Miraca hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Miraca hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 32,49 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 24,69 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 63,00 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 63,20 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at