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13.08.2026 06:31:29
Miraca stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Miraca hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 28,46 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -21,080 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 62,59 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61,40 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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