Miraca: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Miraca lud am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 95,82 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 63,65 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,45 Prozent auf 62,34 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at