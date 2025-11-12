Miraca: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Miraca hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,69 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -17,550 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Miraca in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 63,00 Milliarden JPY im Vergleich zu 60,52 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at