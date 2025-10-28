Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
|
28.10.2025 17:59:44
Mirador Makes Invesco High Yield Corporate Bond ETF Its Biggest Holding
Mirador Capital Partners LP disclosed a significant purchase of Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF(NASDAQ:BSJQ), adding almost 1 million shares in Q3 2025. The estimated transaction value was $22.47 million (non-GAAP), calculated using the average closing price for the quarter.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated Oct. 6, 2025, Mirador increased its position in Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF by acquiring 961,109 shares. This brought the fund’s holding to over 3 million shares, worth $71.08 million.Mirador’s purchase brings its BSJQ holdings to 10.1% of reported AUM as of Sept. 30, 2025, making it the fund's largest holding.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
