|
10.02.2026 06:31:29
MIRAE ASSET DAEWOO gewährte Anlegern Blick in die Bücher
MIRAE ASSET DAEWOO hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 838,99 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 453,00 KRW je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 8 863,99 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2 062,02 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2261,70 KRW gegenüber 1545,00 KRW je Aktie im Vorjahr.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 247,63 Prozent auf 29 283,94 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8 423,97 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.