MIRAE ASSET DAEWOO gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MIRAE ASSET DAEWOO hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 838,99 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 453,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 8 863,99 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2 062,02 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2261,70 KRW gegenüber 1545,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 247,63 Prozent auf 29 283,94 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8 423,97 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at