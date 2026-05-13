MIRAE ASSET DAEWOO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MIRAE ASSET DAEWOO äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1407,29 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 441,00 KRW je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 14 428,70 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MIRAE ASSET DAEWOO 1 939,98 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at