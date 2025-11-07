MIRAE ASSET DAEWOO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MIRAE ASSET DAEWOO hat am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 479,22 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 490,00 KRW je Aktie generiert.

MIRAE ASSET DAEWOO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6 672,43 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 170,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2 466,21 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at