MIRAE ASSET DAEWOO präsentierte Quartalsergebnisse

MIRAE ASSET DAEWOO hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -587,90 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MIRAE ASSET DAEWOO ein EPS von 580,00 KRW in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 7 500,50 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MIRAE ASSET DAEWOO 2 075,68 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at