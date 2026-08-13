MIRAE ASSET DAEWOO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MIRAE ASSET DAEWOO hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2694,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 688,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat MIRAE ASSET DAEWOO im vergangenen Quartal 21 631,40 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1007,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MIRAE ASSET DAEWOO 1 953,95 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at