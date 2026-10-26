MIRAI INDUSTRY gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MIRAI INDUSTRY lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 78,32 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MIRAI INDUSTRY ein EPS von 71,97 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 12,10 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,27 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at