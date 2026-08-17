Mirai Works: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mirai Works hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 24,56 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -21,640 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 2,80 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,65 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at