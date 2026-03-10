Miraial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Miraial äußerte sich am 09.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 26,93 JPY gegenüber 33,36 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,20 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 3,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Miraial hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 70,97 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 117,29 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 12,60 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 10,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 14,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at