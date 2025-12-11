|
Miraial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Miraial hat am 08.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 12,64 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Miraial noch ein Gewinn pro Aktie von 16,98 JPY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Miraial 3,06 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,20 Milliarden JPY umgesetzt worden.
