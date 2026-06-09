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09.06.2026 06:31:30
Miraial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Miraial äußerte sich am 08.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 21,40 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Miraial noch ein Gewinn pro Aktie von 11,44 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,11 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,93 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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