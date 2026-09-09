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09.09.2026 06:31:28
Miraial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Miraial hat sich am 08.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 26,65 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 19,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Miraial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,06 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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