MiraeINGCo,Ltd stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

MiraeINGCo,Ltd hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 593,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -52,000 KRW je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 388,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,92 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 3,88 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at