MiraeINGCo,Ltd präsentierte Quartalsergebnisse

MiraeINGCo,Ltd hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 89,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -29,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,55 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 29,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,62 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at