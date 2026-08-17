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17.08.2026 06:31:29
MiraeINGCo,Ltd präsentierte Quartalsergebnisse
MiraeINGCo,Ltd hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 89,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -29,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,55 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 29,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,62 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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