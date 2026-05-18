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18.05.2026 06:31:29
MiraeINGCo,Ltd: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
MiraeINGCo,Ltd gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 30,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MiraeINGCo,Ltd -16,000 KRW je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz wurden 3,68 Milliarden KRW gegenüber 2,32 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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