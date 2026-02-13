|
MiraeINGCo,Ltd verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
MiraeINGCo,Ltd hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 35,01 KRW. Im Vorjahresviertel waren -371,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 4,31 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,50 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 55,950 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MiraeINGCo,Ltd -300,000 KRW je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahr hat MiraeINGCo,Ltd in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 20,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,13 Milliarden KRW im Vergleich zu 11,70 Milliarden KRW im Vorjahr.
