Mirairo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mirairo hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,98 JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,69 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 180,2 Millionen JPY, gegenüber 202,0 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,79 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,44 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 9,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mirairo hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 786,39 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 832,29 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at