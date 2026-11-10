10.11.2026 06:31:29

MIRAIT präsentierte Quartalsergebnisse

MIRAIT lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 72,74 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MIRAIT 66,47 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 154,51 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,46 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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