MIRAIT: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

MIRAIT äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

MIRAIT hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,01 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -14,640 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 130,03 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 121,37 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at