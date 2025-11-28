|
Mirasol Resources: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Mirasol Resources äußerte sich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mirasol Resources -0,020 CAD je Aktie generiert.
