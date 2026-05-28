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28.05.2026 06:31:29
Mirasol Resources vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Mirasol Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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