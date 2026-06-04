Miravalles Gold präsentierte Quartalsergebnisse

Miravalles Gold lud am 01.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 CAD. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at