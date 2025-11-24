24.11.2025 06:31:29

Mirbud: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mirbud hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,32 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mirbud 0,090 PLN je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 732,2 Millionen PLN – eine Minderung von 18,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 893,7 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at

