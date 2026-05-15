Mirbud informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mirbud veröffentlichte am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 PLN erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 547,0 Millionen PLN – ein Plus von 10,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mirbud 496,7 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at