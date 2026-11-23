Mirbud veröffentlichte am 20.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Mirbud hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,130 PLN je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mirbud in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 930,0 Millionen PLN im Vergleich zu 732,1 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at