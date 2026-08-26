Mirbud verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mirbud hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,33 PLN gegenüber 0,190 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 910,0 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 720,2 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at