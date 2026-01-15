Mirbud vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mirbud hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,36 PLN. Im Vorjahresviertel waren 0,510 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,05 Milliarden PLN – das entspricht einem Zuwachs von 17,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 896,2 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,82 PLN beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,10 PLN je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Mirbud 3,00 Milliarden PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 3,25 Milliarden PLN umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at