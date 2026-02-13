MIRC Electronics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MIRC Electronics gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,36 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,210 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat MIRC Electronics im vergangenen Quartal 2,12 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MIRC Electronics 1,67 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at