MIRC Electronics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MIRC Electronics hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,08 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,99 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MIRC Electronics einen Umsatz von 1,63 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at